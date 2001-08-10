На Сахалине открывается персональная выставка Вероники Осиповой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги Чехова приглашает на открытие персональной выставки члена Союза художников России Вероники Осиповой «Живу у самого восхода». Экспозиция организована при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Вероника Осипова — художница и мастер декоративно-прикладного искусства, представляющая один из малочисленных коренных народов Сахалина — уильта. Её творческий путь тесно связан с сохранением и популяризацией культурного наследия коренных народов Дальнего Востока.

Выставка «Живу у самого восхода» представляет более 30 произведений, выполненных в уникальной авторской технике с использованием традиционных природных материалов — рыбьей кожи, оленьего меха, берёсты. В своих работах художница соединяет элементы этнического искусства и современные творческие решения. Экспозиция включает несколько тематических блоков, где можно найти и изображения природы острова, и иллюстрации к произведениям Анжелы Мувчик и Владимира Санги.

Приглашаем посетить выставку и познакомиться с творчеством Вероники Осиповой, открытие состоится 28 февраля в 17:00 в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 2-й этаж).

Вход свободный.