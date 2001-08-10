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09:28, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине открывается персональная выставка Вероники Осиповой

На Сахалине открывается персональная выставка Вероники Осиповой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги Чехова приглашает на открытие персональной выставки члена Союза художников России Вероники Осиповой «Живу у самого восхода». Экспозиция организована при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Вероника Осипова — художница и мастер декоративно-прикладного искусства, представляющая один из малочисленных коренных народов Сахалина — уильта. Её творческий путь тесно связан с сохранением и популяризацией культурного наследия коренных народов Дальнего Востока.

Выставка «Живу у самого восхода» представляет более 30 произведений, выполненных в уникальной авторской технике с использованием традиционных природных материалов — рыбьей кожи, оленьего меха, берёсты. В своих работах художница соединяет элементы этнического искусства и современные творческие решения. Экспозиция включает несколько тематических блоков, где можно найти и изображения природы острова, и иллюстрации к произведениям Анжелы Мувчик и Владимира Санги.

Приглашаем посетить выставку и познакомиться с творчеством Вероники Осиповой, открытие состоится 28 февраля в 17:00 в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 2-й этаж).

Вход свободный.

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