В Поронайске открылся Этнический центр на базе КДЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня на базе КДЦ «Мир» открыли Этнический центр для коренных малочисленных народов Севера. В качестве официального запуска секции представителям Местной общественной организации КМНС Поронайского района передали ключи от помещения. Главная задача центра – популяризация и сохранение традиций и культуры коренных народов.

«О желании иметь собственное помещение для организации своей работы и досуга представители КМНС рассказали на встрече губернатора Валерия Лимаренко с жителями во время рабочей поездки в Поронайск. Помещение, удовлетворяющее потребности, было найдено и приведено в порядок. Этнический центр расположился в доме № 18 по улице Ленина. Помещение отремонтировано, оборудовано необходимой мебелью. В ближайшее время члены организации завезут специальное оборудование, материалы и ткани необходимые для декоративно-прикладного искусства», - рассказал мэр Антон Карпуков.

В центре общественная организация сможет проводить мастер-классы, встречи, оказывать юридическую помощь, проводить занятия по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера.