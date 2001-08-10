Более миллиона человек посетили мероприятия сахалинского музея книги Чехова в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги ушедшего 2024 года подвели в музее книги Чехова на отчётном собрании коллектива. Так, один из главных показателей эффективности деятельности учреждения культуры – количество посетителей выставочных проектов и мероприятий. В прошедшем году оно значительно выросло по сравнению с предыдущим годом и составило 1133644 человек. Об этом сообщила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова. Отметим, что 2024 год был богат и на внемузейные проекты, самыми масштабными из которых были участие на Международной выставке-форуме «Россия», Восточном экономическом форуме, XIV Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Кроме того, выставочный проект музея «Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве» был представлен в выставочном зале Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского в Благовещенске и в галерее музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Туле.
К качественным показателям можно отнести многочисленные достижения музея в сфере культуры и межрегионального взаимодействия. Так, в 2024 году музей книги Чехова был внесен в реестр членов Союза музеев России и получил членство Международного совета музеев «ИКОМ России». Важным событием стало присвоение Евгении Фирсовой звания «Заслуженный работник культуры Сахалинской области».
По сложившейся традиции не обошлось и без открытий года – сразу две выставочные площадки музея появились в Южно-Сахалинске – арт-галерея «Художественная фабрика» и выставочный зал «СовременникЪ». Оба проекта активно реализуются, став местом проведения знаковых выставок, мероприятий творческой направленности, мастер-классов, лекций и концертов. За успешную реализацию проекта арт-галереи «Художественная фабрика» музей книги Чехова удостоен премии Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства в 2024 году.
В рамках реализации стратегического проекта «Художники Сахалинской области», инициированной губернатором Валерием Лимаренко, в 2024 году продолжалась активная работа арт-пространства «РОСТ» и галереи «Город художников» в ТРК «Сити Молл». Всего на творческих площадках музея книги Чехова открылось 49 выставочных проектов, которые посетили более 190 тысяч человек.
Что касается выставочной деятельности музея, совместно с партнёрами и при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области за прошедший год было реализовано 15 выставок. Год начала выставка «Зимняя сказка Фёдора Шаляпина», которая продолжала свою работу с 2023 года.
Среди выставок 2024 года можно отметить выставки из собственных фондов: «Музею книги – быть!», «Мезис. Искусство жить», «На всю жизнь: А. П. Чехов и М. П. Финнов», выставка новых поступлений в фонды.
Кроме того, запомнились посетителям выставочные проекты, созданные в партнёрстве с федеральными музеями страны, а наиболее посещаемыми экспозициями стали «Жарища в Африке», «БлагоТворители», «Корабли России», «Генеральный вклад: Николай Гродеков на Дальнем Востоке» и «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея». К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина было реализовано два проекта – выставка «Явление чрезвычайное» в музее книги Чехова, и «Предметы старины далёкой» в выставочном центре «Музей медведя». Завершило выставочный год открытие экспозиции «Достоевский: сердце Сибири (по мотивам “Записок из Мёртвого дома”)», рассказали ТИА "Острова" в музее.
Значительно активизировалась в прошедшем году и внемузейная выставочная деятельность – 24 передвижных проекта были реализованы в Холмском, Поронайском, Невельском, Корсаковском, Ногликском, Тымовском, Охинском, Курильском и Долинском районах.
Кроме того, выставочные проекты музея украсили пространство аэровокзального комплекса и здание железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске, вокзал морского порта Корсакова, фойе здания правительства Сахалинской области, различные общественные пространства. Здесь можно было познакомиться с фондовыми предметами и картинами сахалинских художников.
Значительное количество культурно-массовых мероприятий провёл музей книги Чехова в прошедшем году. Старт им дала 26-я «Чеховиана», объединившая более 2 тысяч человек! Растёт популярность и ставших традиционными всероссийских акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств», их участниками суммарно стали более 5 тысяч человек. Традиционные и любимые сахалинцами Семейный фестиваль «Робинзоны Сахалина», «Чеховский сквер», концерты и интерактивы, посвящённые важным праздникам, также собрали большое количество посетителей самых разных возрастов.
Важным направлением деятельности музея стало проведение II Общероссийского форума на Сахалине «Музеи России в современном мире: трансформация деятельности». Его координатором выступил музей книги Чехова, а участниками стали более 140 человек. В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным министерством культуры и архивного дела и Российским этнографическим музеем.
Особое место в деятельности музея книги занимают научно-исследовательская и издательская деятельность. В течение года удалось провести ряд масштабных мероприятий, в числе которых Региональная научная конференция «XXVII Чеховские чтения», XXVI Региональная юношеская научная конференция «Чехов и Сахалин», III Международный симпозиум на языках коренных малочисленных народов Севера Дальнего Востока Российской Федерации, VII Региональная детско-юношеская конференция на языках коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и Дальнего Востока «Родная речь».
Необходимая часть функционирования музея – пополнение и сохранение фондовых коллекций. За год фонд увеличился на 225 единиц. Например, коллекция «Письменные источники» пополнилась книгами «Остров Сахалин», изданными на китайском и португальском языках. В год юбилея заслуженного художника РФ Владимира Чеботарёва удалось пополнить коллекцию «Скульптура», в фонды музея попали две работы художника – бюст А. П. Чехова и скульптура «Сонька Золотая Ручка».
Кроме того, в рамках регионального стратегического проекта в сфере культуры «Художники Сахалинской области» в основной фонд музея были приобретены работы таких островных мастеров, как Наталья Кирюхина, Надежда Троегубова, Гиви Манткава и другие.
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