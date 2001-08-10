Посетителей музея книги Чехова на Сахалине приглашают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Девятая творческая встреча в рамках цикла «Знакомство с краеведом Сергеем Федорчуком» пройдёт 28 февраля в музее книги Чехова. Её тема – «Восхождение на Олимп», Сергей Петрович расскажет о своём путешествии в Грецию, во время которого он принял участие в марафоне и совершил восхождение на Олимп, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Сергей Федорчук известен не только как пытливый краевед, но и как человек, который постоянно ставит перед собой масштабные цели и задачи. Так, свой первый марафон он пробежал в 2008 году, в год своего 45-летия. Второй — уже в год 50-летия. Ну а третий марафон в жизни Сергея Петровича состоялся как раз в 2013 году в Греции, в Афинах. В нём участвовало более 12 тысяч человек. Дистанцию в 42 км Сергей тогда преодолел за 5 часов 46 минут, получил медаль и ещё час наблюдал за тем, как финишируют другие. А после этого совершил восхождение на Олимп!

Подробностями необычного путешествия Сергей Федорчук поделится в рамках встречи, которая пройдёт в музее книги Чехова 28 февраля в 17:00. Мероприятие проводится при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Вход свободный.