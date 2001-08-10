В Поронайске прошла гонка джиперов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске прошли соревнования по экстремальной езде. На реке Первой 19 экипажей решили испытать силы и транспорт на выносливость в гонке «Властелин колец». География участников была масштабной: помимо Поронайска гонщики приехали из Тымовского, Смирныховского, Макаровского районов, а также из Южно-Сахалинска.
Как нам рассказала Арина Антоничева, главный судья и участник клуба «Shturm», заезды проходили в два этапа.
Первым испытанием стала кольцевая гонка в 3 полных круга на лучшее время. Очередность экипажи определяли жеребьевкой. Поскольку зима в этом году в Поронайском районе снежная, первым участникам пришлось нелегко, они пробивали трассу.
На второе спецзадание – гонка по тундре – вышло уже 18 экипажей. В этом году организаторы отменили фотофиксацию на контрольных точках. Экипажи преодолевали снег на огороженном с двух сторон коридоре. Здесь пилот и штурман работали как единый организм. Штурманам пришлось нехило поработать: в ход шли лебедки, приходилось часто подкапывать автомобиль, чтобы вытащить его из снежных заносов.
Из-за одинакового количества баллов по итогам двух состязаний за победу пришлось побороться в дополнительном турнире.
Лучшим экипажем гонки «Властелин колец» стали Максим Саушев и Александр Гетманчук. Второе место у экипажа Дениса Каткова и Веры Слук. Замкнули тройку лидеров Сергей Фролов и Наталья Зеленцова. В качестве награды команды получили призы от спонсора «Off road center» Фарулеева Виктора.
«В зимней гонке участвую уже во второй раз. Соревнования очень нравятся. От гонок испытала невероятные ощущения и эмоции! Такой заряд адреналина получаешь во время заезда. На этом турнире впервые пришлось работать лебедкой, опыт получила колоссальный. Организаторы молодцы, подготовили мероприятие на высоком уровне. Очень здорово, что гонки проходят именно в нашем городе, и мы можем принимать участие. Проработаю свои ошибки и обязательно буду участвовать в следующем году», - поделилась впечатлениями участница турнира Галина Филатова.
Езда по бездорожью приносит гонщикам, любителям экстрима спортивный азарт, всплеск адреналина, удовольствие и массу непередаваемых эмоций. Как говорят сами участники, победа не так важна, главное – почувствовать тот самый драйв.
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