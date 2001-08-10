Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Дня защитника отечества в музее книги Чехова под звуки праздничного марша открылась выставка, посвящённая развитию военной истории нашего государства. Экспозиция «Сокровища полковых музеев» – масштабный совместный проект музея книги Чехова, Государственного исторического музея и компании «Сахалинская Энергия», реализованный при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.

– Символично, что в Год защитника Отечества и накануне праздника, когда мы поздравляем наших доблестных воинов, эта выставка открылась как подарок! И бойцам, и их семьям, и нашим сахалинским школьникам, которые теперь имеют возможность предметно изучать историю боевого прошлого нашей страны, – сказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

– Это очередное серьёзное достижение для нас, мы рады, что смогли подарить сахалинцам эту потрясающую выставку, которая никого не оставит равнодушным. Огромное спасибо сотрудникам Государственного исторического музея за доверие, компании «Сахалинская Энергия» – за многолетнюю дружбу и плодотворное сотрудничество, а региональному министерству культуры и архивного дела – за поддержку всех наших начинаний, – призналась директор музея книги Чехова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Евгения Фирсова.

С открытием выставки поздравил сахалинцев и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, адресовав приветственное сообщение: «Новый выставочный проект Исторического музея на Сахалине даёт возможность через мемориальные предметы получить уникальный опыт прикосновения к героической истории русской императорской армии и флота. Коллективные награды, трофеи, мемориальные предметы – всё это свидетельства славных страниц военной истории нашего государства. Моя особая признательность коллегам из музея книги А. П. Чехова и нашему партнёру – компании «Сахалинская энергия» за организацию великолепной выставки, которая стала подарком всем сахалинцам в преддверии Дня защитника Отечества».

Честь и доблесть российских войск – в истории удивительных реликвий, сохранившихся благодаря деятельности полковых музеев. Более 250 экспонатов из фондов главного национального исторического музея, представленных в экспозиции, помогут познакомиться со значимыми фигурами русской императорской армии и флота, узнать о традициях полковых музеев и о том, как формировались уникальные коллекции. Чтобы создать особую атмосферу отечественной воинской культуры, был создан дизайн-проект, в рамках которого в очередной раз выставочное пространство на втором этаже музея книги Чехова пережило полную трансформацию.

– Мы долго думали, что же станет ключевой точкой, с которой всё должно будет начаться в этой экспозиции. И вот мы находимся у бюста Петра I, 300-летие со дня смерти которого отмечалось в этом году 8 февраля. С его именем связано зарождение и развитие отечественной армии и воинской славы России, и теперь у нас есть возможность познакомиться с ней поближе. Ведь именно с этого начинается любовь к нашей стране и её истории, – подчеркнула начальник управления корпоративных отношений компании «Сахалинская Энергия» Наталья Гончар.

«Сокровища», представленные на выставке, разделены на несколько тематических блоков: «Герои и награды», «Офицерское собрание», «Под высочайшим шефством», «Полковые святыни», «Юбилеи полков». Здесь можно увидеть коллективные и личные награды, а также трофеи, взятые в ходе русско-турецких войн XIX в., коллекцию полкового серебра, личные вещи членов семьи Романовых, связанные с историей полков, дополненные рядом живописных портретов полковых шефов, церковные предметы, знамёна, офицерское оружие. Каждый предмет – свидетель славного героического прошлого нашей страны!

– С самых древних времён человек был движим жаждой созидания. Признаемся, мы замахнулись на очень большой и сложный проект, но именно благодаря слаженной работе большой команды, объединённой этой энергией созидания, удалось сделать выставку такой, как мы и хотели её представить, – рассказал старший научный сотрудник Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Сергей Сергушкин. Для первых посетителей он провёл ознакомительную экскурсию по экспозиции.

Открывшись в преддверии празднования Дня защитника Отечества, выставка «Сокровища полковых музеев» призвана показать, что истинная ценность на все времена – это, конечно же, доблесть, честь и отвага российских воинов! А участие в церемонии открытия военно-духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Восточного военного округа под руководством дирижёра майора Шигалова лишь подчеркнуло значимость важной даты.

Ещё одним подарком для первых посетителей выставки стало выступление юных школьников, которые прочитали стихотворение, посвящённое Преображенскому полку. Напомним, что 23 февраля на выставке «Мишка-герой», которая открылась в Музее медведя при поддержке компании «Сахалинская Энергия», появится новый экспонат – мишка-преображенец. По случаю открытия и накануне Дня защитника Отечества ребята подарили плюшевых медвежат в форме солдата Преображенского полка гостям выставки.

Выставка «Сокровища полковых музеев» будет работать в музее книги Чехова с 23 февраля по 11 мая 2025 года. Отметим, что в рамках проекта запланирована программа интерактивных мероприятий и лекций.