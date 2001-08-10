Тихоокеанское
информационное агентство
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10:52, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на литературно-музыкальный вечер

Сахалинцев приглашают на литературно-музыкальный вечер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, приуроченное к Дню защитника отечества, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28 февраля в 18.30. Главным гостем вечера станет творческое объединение «АПОсторов», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники объединения, лауреаты областных и межрегиональных конкурсов и фестивалей авторской песни, а также гости представят авторские произведения, песни известных российских бардов о защитниках Родины, надежде и любви.

В программе примут участие: Павел и Александр Гавриковы, Вениамин Ким, группа «Варианты», дуэт «МанРо», Николай Михеев, Евгений Кормщикова, Александр Павликов, Юлия Новикова, Альберт Де, Иван Безуглов.

Концертная программа пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-54.

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