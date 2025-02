В сахалинской библиотеке прошли громкие чтения детской литературы на английском языке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две встречи в рамках проекта «Английский на подушках» состоялись в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Постоянный волонтер СахОУНБ — Шэрил Уитфилд — прочла произведение Анны Милбурн «How the elephant got his Trunk» (Как слон получил свой хобот) на английском языке. Она обсудила с детьми книгу и помогла им выучить новые слова.

В завершении встречи, юные лингвисты приняли участие в мастер-классе «Открытка-валентинка». Они создали своими руками красочные открытки, которые смогут подарить своим близким на праздники.

Следующая встреча в рамках проекта «Английский на подушках» запланирована на март.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.