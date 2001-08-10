Тихоокеанское
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14:38, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске прошел вечер камерной музыки для виолончели и фортепиано

В Южно-Сахалинске прошел вечер камерной музыки для виолончели и фортепиано

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечер камерной музыки для виолончели и фортепиано состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 февраля. Мероприятие собрало более 120 гостей и жителей областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Островные музыканты – Валерий Кандаков и Марико Ёкота исполнили произведения Иоганна Брамса, Рейнгольда Глиэра, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Фридерика Шопена и других выдающихся композиторов. Гости также узнали интересные факты об авторах и их произведениях.

Синтез опыта и таланта двух музыкантов создал незабываемое музыкальное полотно. По словам Валерия Кандакова программу концерта можно назвать романтической, и реакция публики это подтвердила — никто из слушателей не остался равнодушным.

Дополнением к концерту стала тематическая книжная выставка, представившая биографии композиторов, чьи произведения прозвучали в тот вечер.

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