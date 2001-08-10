В Южно-Сахалинске прошел вечер камерной музыки для виолончели и фортепиано
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечер камерной музыки для виолончели и фортепиано состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 февраля. Мероприятие собрало более 120 гостей и жителей областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Островные музыканты – Валерий Кандаков и Марико Ёкота исполнили произведения Иоганна Брамса, Рейнгольда Глиэра, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Фридерика Шопена и других выдающихся композиторов. Гости также узнали интересные факты об авторах и их произведениях.
Синтез опыта и таланта двух музыкантов создал незабываемое музыкальное полотно. По словам Валерия Кандакова программу концерта можно назвать романтической, и реакция публики это подтвердила — никто из слушателей не остался равнодушным.
Дополнением к концерту стала тематическая книжная выставка, представившая биографии композиторов, чьи произведения прозвучали в тот вечер.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:52 17 Февраля На Сахалине при строительстве дороги уничтожено более гектара леса
15:14 17 Февраля В Приморье утонул автомобиль, внутри могли находиться люди
10:11 17 Февраля Сахалинский фермер пойдет под суд за махинации с субсидиями
10:19 18 Февраля Стартовала продажа билетов онлайн на теплоход "Игорь Фархутдинов"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
Выбор редакции
- 09:41 Вчера На Сахалине открылась электронная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 13:09 20 Февраля На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
- 11:30 20 Февраля В 2024 году 350 семей Сахалинской области получили остаток маткапитала менее 10 тысяч рублей
- 10:01 20 Февраля ТИА "Острова" подтвердило лидерство среди сахалинских СМИ по итогам 2024 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?