Тихоокеанское
информационное агентство
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09:41, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине открылась электронная выставка, посвященная Дню защитника Отечества

На Сахалине открылась электронная выставка, посвященная Дню защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электронная выставка «О доблести, о подвиге, о славе…» подготовлена специалистами Регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ и доступна на Rutube-канале библиотеки с 21 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В основу выставки легли документы из фонда Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: Постановление «Об установлении знаменательного дня Российской Федерации – Дня защитников Отечества», книги о великих русских полководцах: А. Невском, А. В. Суворове, М. Д. Скобелеве, книги о воздушном и морском флоте. Представлены документы коллекции «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)» о формировании Красной Армии, её боевой истории, а также видеосюжеты «Герои победы» и фотохроника из коллекции «Память о великой победе».

За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (3-й этаж) или по телефону (4242) 45-25-22.

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