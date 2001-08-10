На Сахалине открылась электронная выставка, посвященная Дню защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электронная выставка «О доблести, о подвиге, о славе…» подготовлена специалистами Регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ и доступна на Rutube-канале библиотеки с 21 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В основу выставки легли документы из фонда Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: Постановление «Об установлении знаменательного дня Российской Федерации – Дня защитников Отечества», книги о великих русских полководцах: А. Невском, А. В. Суворове, М. Д. Скобелеве, книги о воздушном и морском флоте. Представлены документы коллекции «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)» о формировании Красной Армии, её боевой истории, а также видеосюжеты «Герои победы» и фотохроника из коллекции «Память о великой победе».

За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (3-й этаж) или по телефону (4242) 45-25-22.