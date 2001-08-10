Сахалинцы узнали больше о традиционной русской культуре»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция из цикла культурно-просветительской программы «Русская традиционная художественная культура» прошла 20 ноября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие собрало островных ценителей народного творчества, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участникам рассказали об истории русского орнамента, ознакомили с иллюстрированными альбомами и произведениями декоративно-прикладного искусства.

Ключевой темой стало искусство оформления книг. Гости увидели факсимильные издания первых рукописных книг, таких как «Остромирово Евангелие», «Изборник Святослава» и «Юрьевское Евангелие».

Участники встречи выразили восхищение талантом древнерусских мастеров и их способностью воплощать свои идеи с помощью орнамента. Особое внимание было уделено исследованиям Владимира Стасова и Виктора Бутовского, чей труд в области орнамента до сих пор остается важнейшим источником информации для специалистов и любителей этой области.

Отдельно было представлено искусство украшения книги русских художников XIX-ХХ веков. Книжная выставка, дополняющая мероприятие, включала классические образцы русской книжной иллюстрации – рисунки Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Юрия Васнецова, Евгения Рачева и Татьяны Мавриной.

В завершение гости ознакомились с фондом зала имени А. П. Чехова и поделились своими впечатлениями о встрече. Многие из них отметили, что лекция подарила им творческие идеи.