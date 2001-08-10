На Сахалине открывается выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня защитника отечества в музее книги Чехова открывается выставка, посвящённая развитию военной истории нашего государства, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Познакомиться со значимыми фигурами русской императорской армии и флота, увидеть свидетельства их героической истории – всё это будет возможно на выставке, где представят реликвии военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций.

Посетители узнают и том, как в подразделениях российской армии начали формироваться небольшие коллекции значимых для воинской части предметов, где хранились особо ценные реликвии. Так, «сокровища», представленные на выставке, будут разделены на несколько тематических блоков: «Герои и награды», «Офицерское собрание», «Под высочайшим шефством», «Полковые святыни», «Юбилеи полков».

В экспозиции будет представлено более 250 музейных предметов из фондов Государственного исторического музея. Здесь можно будет увидеть коллективные и личные награды, а также трофеи, взятые в ходе русско-турецких войн XIX в., коллекцию полкового серебра, личные вещи членов семьи Романовых, связанные с историей полков, дополненные рядом живописных портретов полковых шефов, церковные предметы, знамёна, офицерское оружие.

Особое место на выставке займёт икона Богоматери «Смоленская» в окладе 1854 г., которая была подарена цесаревичу Александру Николаевичу в ходе Крымской войны. Ещё один интересный экспонат – портсигар конца XIX века – подарок офицеров лейб-гвардии Преображенского полка, шефом которого был великий князь Константин Константинович.

Настоящим украшением экспозиции станут трубы рогового оркестра второй половины XVIII века. Каждый предмет на выставке призван подчеркнуть особый статус и отношение к отечественной армии, которые сохраняются на протяжение многих веков.

С другой стороны, знакомство с сокровищами полковых музеев покажет посетителям, что истинная ценность на все времена – это, конечно же, доблесть, честь и отвага российских воинов!

Выставка «Сокровища полковых музеев» будет работать в музее книги Чехова с 23 февраля по 11 мая 2025 года. Отметим, что в рамках проекта запланирована программа интерактивных мероприятий и лекций.