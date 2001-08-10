Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2025
Сейчас 02:28
90,43|94,08
20 и 21 февраля в четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность
12:00, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут об истории развития сахалинской нефтяной отрасли

Сахалинцам расскажут об истории развития сахалинской нефтяной отрасли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 февраля в 13:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится лекция «Основные вехи истории сахалинской нефти». Она будет посвящена основным этапам развития нефтяной промышленности Сахалина и юбилейным датам, которые отрасль отмечает в 2025 году, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Перед слушателями выступит доцент Сахалинского государственного университета кандидат исторических наук, Е.Н. Лисицына. Елена Николаевна расскажет о развитии и трудностях одной из ведущих отраслей нашего региона: как открыли сахалинскую нефть, как ее добывали и транспортировали, где производилось оборудование, а также о вкладе сахалинских нефтяников в развитие этой отрасли.

Лекция будет интересна ветеранам нефтяной промышленности, молодежи, планирующей работать в одной из важнейших отраслей экономики области, а также всем, кто интересуется историей родного края.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?