В Южно-Сахалинске открывается выставка "Мишка-герой"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии празднования Дня защитника Отечества в выставочном центре "Музей медведя" открывается необычная выставка - "Мишка-герой". Экспозиция, где представлена уникальная коллекция игрушечных медведей, созданная к 80-летию Великой Победы, организована музеем книги Чехова совместно с компанией "Сахалинская Энергия" при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.
"Мишка-герой" - это воплощение образов героев отечественных войн - от доблестных бойцов Преображенского полка до бравых красноармейцев, добившихся в 1945 году Великой Победы - в персонаже, знакомом каждому с детства. Плюшевые медвежата на выставке представлены в форме бойцов отечественных войск - преображенца, пехотинца, моряка, танкиста, лётчика и командира Советской армии.
Амуниция героев воссоздана с трепетным отношением к истории и вниманием к деталям, более того, каждый мишка имеет и свою высшую военную награду! Юные посетители Музея медведя смогут узнать, чем отличалась форма военного командира, как выглядел Орден Красного Знамени, и что означала муаровая ленточка на форме моряка.
Познакомиться с выставкой "Мишка-герой" можно будет с 21 февраля, открытие состоится в 12:00. Экспозиция будет работать в течение всего юбилейного года Великой Победы - до 31 декабря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
13:07 12 Февраля В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
Выбор редакции
- 10:52 Вчера Сахалинская горнолыжница завоевала серебро на чемпионате России
- 10:40 17 Февраля В Южно-Сахалинске открылась книжная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 14:51 14 Февраля В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
- 09:39 13 Февраля Сахалинским школьникам рассказали о безопасности в интернете
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?