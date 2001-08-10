В Южно-Сахалинске открывается выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в выставочном центре "Музей медведя" открывается необычная выставка - "Мишка-герой". Экспозиция, где представлена уникальная коллекция игрушечных медведей, созданная к 80-летию Великой Победы, организована музеем книги Чехова совместно с компанией "Сахалинская Энергия" при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.

"Мишка-герой" - это воплощение образов героев отечественных войн - от доблестных бойцов Преображенского полка до бравых красноармейцев, добившихся в 1945 году Великой Победы - в персонаже, знакомом каждому с детства. Плюшевые медвежата на выставке представлены в форме бойцов отечественных войск - преображенца, пехотинца, моряка, танкиста, лётчика и командира Советской армии.

Амуниция героев воссоздана с трепетным отношением к истории и вниманием к деталям, более того, каждый мишка имеет и свою высшую военную награду! Юные посетители Музея медведя смогут узнать, чем отличалась форма военного командира, как выглядел Орден Красного Знамени, и что означала муаровая ленточка на форме моряка.

Познакомиться с выставкой "Мишка-герой" можно будет с 21 февраля, открытие состоится в 12:00. Экспозиция будет работать в течение всего юбилейного года Великой Победы - до 31 декабря.