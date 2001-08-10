В Южно-Сахалинске открылась книжная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книжная экспозиция, посвященная Дню защитника Отечества и реализуемая в рамках тематического года, открылась в главной островной библиотеке 14 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Гостям представлены книги по военной истории России от древних времен до современности. Выставка включает произведения поэтов и писателей Донбасса, воспоминания очевидцев и участников Специальной военной операции, а также художественную литературу о Великой Отечественной войне.
Среди изданий: «Военная история допетровской России», «На рубежах мужества», «Даманский излом. 45 лет приграничному конфликту на реке Уссури. 1969-2014», «Великий Блокпост», «Очевидцы и участники», «Час мужества», «Тени Донбасса», «Жизнь за други своя», «Нет уз святее товарищества» и многое другое.
Книга «Военная история допетровской России» содержит основные труды советского и российского историка Юрия Алексеева. В ней подробно рассматривается период правления Ивана III, ставшего первым великим князем, принявшим титул «Государь всея Руси». Именно при нем двуглавый орел стал символом нашего государства, а Московская Русь освободилась от татаро-монгольского ига и стала независимым государством.
В издании «Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии 2014-2022 гг.» собраны произведения сорока пяти поэтов Донбасса. Эта работа запечатлела хронологию героической борьбы региона за возможность самостоятельно определять свою судьбу.
В сборниках «Жизнь за други своя» и «Нет уз святее товарищества» выпущенных фондом «Защитники Отечества» представлены воспоминания и заметки участников Специальной военной операции. Это простые и искренние истории о мужестве и трудностях военной службы, долге и вере, фронтовом товариществе и самопожертвовании. В центре внимания – любовь к семье, дому и близким людям, которая придает силы и решимость в сражениях.
Кроме того, здесь можно ознакомиться с текстом Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества», подарочным изданием «Кодекс чести русского офицера» и «Общевоинскими Уставами Вооружённых сил Российской Федерации».
Выставка расположена в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 20 марта 2025 года.
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