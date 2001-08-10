Сахалинцев приглашают на вечер классической музыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечер камерной музыки для виолончели и фортепиано пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 февраля. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Перед зрителями выступят талантливые музыканты – Марико Ёкота и Валерий Кандаков. В рамках концерта будут исполнены произведения Иоганна Брамса, Роберта Штрауса, Сергея Рахманинова и других выдающихся композиторов.

Марико обучалась игре на фортепиано в Киотском муниципальном университете искусств и Венском университете музыки и искусств. Она выступала в знаменитых концертных залах Музикферайн и Венском Концертхаусе, а также на Международном Брукнеровском фестивале. С 2007 по 2023 год Марико была концертмейстером в Университете Антона Брукнера и является лауреатом I премии VIII Международного конкурса имени Брамса.

Валерий Кандаков окончил Центральную детскую музыкальную школу Южно-Сахалинска, музыкальный колледж имени Римского-Корсакова и Санкт-Петербургскую консерваторию. Он является лауреатом II премии XIII Международного конкурса имени Савшинского.

Мероприятие состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.