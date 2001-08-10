В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фотовыставка «Сахалин Алексея Ходюкова» открывается в преддверии празднования Дня защитника Отечества в Ногликском краеведческом музее. Передвижной выставочный проект музея книги Чехова – это добрая память не только о нашем земляке и герое, но и дань уважения тем, кто продолжает защищать Родину. Экспозиция, которая откроется 20 февраля, организована совместными силами семьи Алексея Ходюкова, сотрудников музея книги Чехова и Ногликского краеведческого музея при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
На выставке будут представлены не только фотографии, но и многочисленные награды Алексея Ходюкова – всё то, что раскрывает автора как многогранную и талантливую личность. Свою любовь к родному краю герой и защитник Родины выразил через камеру, запечатлев пейзажи, близкие сердцу каждого сахалинца – от заснеженного побережья и бушующих волн до горных вершин и красочных закатов.
Алексей Ходюков родился 13 мая 1978 года в селе Молодёжном Тымовского района. В 1996 году окончил сельскую школу и был призван в Вооружённые силы Российской Федерации. В октябре 1998 года связал свою жизнь с органами внутренних дел, где прослужил до 2016 года. В 2017 году перешёл в отряд мобильный особого назначения (ОМОН) Управления Росгвардии по Сахалинской области. Участник специальной военной операции. Награждён орденом Мужества посмертно в 2022 году.
Напомним, что ранее фотовыставка «Сахалин Алексея Ходюкова» прошла в областном центре, в Долинске, Курильске и на Донбассе, а в прошлом году экспозицию представили на родине героя – в Тымовском районе и в музее Южно-Сахалинской наступательной операции (пгт Смирных).
Открытие выставки состоится в Ногликском краеведческом музее (пгт Ноглики, ул. Советская, 60) 20 февраля в 15:00. Экспозиция будет работать до 20 марта.
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