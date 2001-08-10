Сахалинским школьникам представили документальные фильмы о Второй мировой войне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Показ кинолент состоялся 13 февраля в главной островной библиотеке в рамках проекта "Краеведческие штудии". Участниками мероприятия стали старшеклассники южно-сахалинской школы №11, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостям были представлены материалы из документального кинозала "Подвигом славны мои земляки". Проект реализовывался при поддержке Правительства Сахалинской области, а также участии Сахалинского информационного агентства "Спектр" и Государственного исторического архива Сахалинской области.

В рамках мероприятия гости посмотрели три фильма, посвященных заключительному этапу Второй мировой войны на Дальнем Востоке: "Дорогие мои земляки", "Прикосновение к подвигу на о. Шумшу", "Аллея Славы в лицах".

Особый интерес у аудитории вызвал фильм "Дорогие мои земляки", подготовленная Сахалинской студией телевидения к 20-летию Великой Победы. В нем анализируется предвоенная обстановка на Дальнем Востоке и в мире, рассказывается о Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантных операциях, а также освещаются судьбы участников этих событий в послевоенные годы.

Мероприятие дополнила книжная выставка из фондов отдела краеведения, где были представлены издания о ходе боевых действий и знаковых сражениях, воспоминания и биографии ветеранов, книги о памятниках воинской славы Сахалинской области и фотоальбомы.