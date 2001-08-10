На Сахалине прошло торжественное награждение участников чемпионата ВВО по зимнему офицерскому троеборью и биатлону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине прошло торжественное награждение участников чемпионата Восточного военного округа (ВВО) по зимнему офицерскому троеборью, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В общей сложности участников было около двухсот военнослужащих спортсменов из соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, а также Сахалинской и Амурской области.
Они состязались в трех соревновательных дисциплинах троеборья: стрельбе из пистолета Макарова, плавании на 100, 200 и 300 метров, а также лыжной гонке на дистанции 3,5 и 10 километров.
В общекомандном зачете чемпионата ВВО по зимнему офицерскому троеборью заняли следующие команды:
Среди команд 1 возрастной группы (1-место заняли военнослужащие Приамурского общевойскового объединения, 2-место спортсмены из общевойсковой армии, дислоцированной в Чите, 3- место досталось общевойсковой армии, дислоцированной в Приморском крае).
Среди команд 2 возрастной группы (1-место заняли военнослужащие из окружного учебного центра, дислоцированного в Забайкалье, 2-место завоевал окружной учебный центр, дислоцированный в Хабаровском крае, 3-место досталось военнослужащим армейского корпуса ВВО).
Среди команд 3 возрастной группы (1- место войсковая часть 45505, 2- место команда войсковой части 07059, 3-место войсковая часть 11666).
В общекомандном зачете чемпионата ВВО по биатлону заняли следующие команды:
Среди команд 1 возрастной группы (1-место заняли военнослужащие Приамурского общевойскового объединения, 2-место завоевала общевойсковая армия, дислоцированная в Республике Бурятия, 3- место досталось общевойсковой армии, дислоцированной в Приморском крае).
Среди команд 2 возрастной группы (1-место завоевал окружной учебный центр, дислоцированный в Хабаровском крае, 2-место армейский корпус ВВО, 3-место заняли военнослужащие из окружного учебного центра, дислоцированного в Забайкалье).
Среди команд 3 возрастной группы (1- место войсковая часть 45505, 2- место команда военная школа поваров, 3-место войсковая часть 07059).
Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью и биатлону.
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