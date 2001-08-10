Сахалинцев приглашают обсудить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча, посвященная повести Михаила Финнова, состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 февраля в 18.00. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Народный сахалинский гид» и будет приурочено к знаменательным датам: 165-летнему юбилею А.П. Чехова, 135-летию со дня его путешествия на Сахалин и 130-летию выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Сахалинский поэт, прозаик, драматург, член Союза писателей СССР Михаил Финнов посвятил много лет изучению поездки Чехова на остров. Повесть «Дальняя дорога Антона Чехова», опубликованная издательством «Современник» в 1991 году, является результатом его кропотливой работы, основанной на личном опыте посещения чеховских мест, анализе архивных документов и воспоминаниях современников.

Мероприятие пройдет в ДоброЦентре (третий этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.