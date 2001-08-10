В краеведческом музее Южно-Сахалинска пройдет презентация книги Андрея Краснова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В краеведческом музее Южно-Сахалинска пройдет презентация книги Андрей Краснова "Записки об острове Сахалине". Книга представляет собой собрание сочинений известного российского ботаника, почвоведа, палеоботаника, географа Андрея Николаевича Краснова (1862–1914 гг.), рассказали ТИА "Острова" в музее.

А.Н. Краснов побывал на Сахалине в 1892 году, написав по результатам своей поездки интересные путевые заметки и очерки. Его работы были опубликованы в журналах «Исторический вестник» и «Книжки Недели». Книга, изданная Сахалинским областным краеведческим музеем, позволяет читателям прочесть все записки А.Н. Краснова о Сахалине в одном издании. К публикации работы А.Н. Краснова подготовили известные сахалинские исследователи В.М. Латышев и Г.И. Дударец.

Презентация состоится 20 февраля в 18:00. Не упустите возможность прикоснуться к истории нашего края и насладиться атмосферой творчества и открытий. Вход свободный.