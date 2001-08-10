В главной библиотеке Сахалина откроют Год защитника Отечества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие ко Дню и тематическому Году защитника Отечества состоится в главной библиотеке Сахалина 21 февраля в 13.00. К участию приглашаются организованные группы учащихся среднего и старшего звена общеобразовательных учреждений, студенты средних специальных и высших учебных заведений, члены общественных объединений и организаций, а также все желающие, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
На встрече руководители сахалинских региональных общественных и государственных организаций военно-патриотической направленности осветят важнейшие этапы героической истории Вооруженных Сил страны, начиная с 1918 года и до наших дней, основные судьбоносные сражения Великой Отечественной войны, расскажут об участии Вооруженных Сил в войне в Афганистане, на Северном Кавказе, о причинах и необходимости проведения Специальной военной операции. Эксперты учебных военно-патриотических центров проведут презентацию своей деятельности, расскажут о месте и сроках прохождения специализированной военной подготовки.
В качестве экспертов приглашены представители 68 армейского корпуса, Сахалинского филиала Центра военно-спортивной подготовки и воспитания молодежи «ВОИН», представители патриотических ветеранских общественных объединений: регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Сахалинского областного совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, Сахалинской региональной общественной организации ветеранов СВО «Зевс».
Встреча состоится в конференц-зале СахОУНБ (Хабаровская, 78). Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-37
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