В Южно-Сахалинске откроется юбилейная персональная выставка художника Дё Сон Ена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выставочном зале "СовременникЪ" музея книги Чехова при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела состоится открытие юбилейной персональной выставки члена Союза художников России Дё Сон Ена, приуроченной к его 65-летию. В экспозиции будет отражён уникальный взгляд на многолетний творческий путь мастера, объединяющий в пространстве живопись, графику и инсталляции, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Название выставки - "На границе двух тысячелетий" - передаёт ключевую идею взаимодействия искусства с течением времени, традиций с современными художественными практиками. Произведения Дё Сон Ена - это не просто визуальные образы, а глубокий диалог с эпохой, размышления о культуре, природе и человеческом бытии.

Экспозиция будет выстроена по принципу органичного перехода между жанрами и направлениями. Первый этаж представит разнообразие техник и художественных подходов, а второй этаж погрузит зрителей в живописный мир автора. Работы Дё Сон Ена - это не просто картины, а самостоятельные художественные высказывания, в которых цвет и фактура обретают смысловую глубину.

Ждём вас в выставочном зале "СовременникЪ" (ул. Ленина, 168) с 13 февраля 2025 года.