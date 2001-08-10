На Сахалине отметили День российской науки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Информационно-библиотечная акция «День Российской науки» 10 февраля прошла в главной библиотеке островного региона. Ее участниками стали студенты областного института железнодорожного транспорта, учащиеся лицея №2 и группа дневного пребывания Центра социального обслуживания населения Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Акция открылась книжной выставкой «Наука Дальнего Востока: документы в фондах научных библиотек Сахалинской области», подготовленной в рамках Десятилетия науки и технологии.
В своем приветственном слове директор Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Булдаков подчеркнул, что сотрудничество между институтом и СахОУНБ продолжается уже не первый год – в библиотеке регулярно проходят презентации научных публикаций. По словам главы института, учреждение культуры давно стало многофункциональным центром, предоставляющим разнообразные услуги, который активно продвигает науку среди населения.
Руководитель отдела информационно-аналитического обеспечения морской геологии и геофизики ДВО РАН Ирина Кремнева обратилась к участникам мероприятия с поздравлениями по случаю Дня российской науки и выразила благодарность сотрудникам библиотеки за приглашение к участию в различных мероприятиях и предоставление площадки для популяризации научных знаний, отметив эту выставку как яркий пример.
Исполняющая обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова обратила внимание на то, как много внимания уделяется науке на государственном уровне.
— День науки — еще один повод продемонстрировать широкой аудитории и жителям Сахалинской области, насколько важна эта сфера в нашей жизни, — подытожила руководитель библиотеки.
Библиотекарь Лидия Семыкина провела обзорную экскурсию по выставке и рассказала о представленных документах ведущих научных учреждений островного региона и редкого фонда СахОУНБ.
В программу «Дня науки» гармонично вплелись мероприятия к 270-летию Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, посвященных истории, интересным фактам и научным изданиям этого вуза. Среди них можно выделить устный журнал «Alma mater российской науки и образования», электронную выставку «Первый российский университет», книжную выставку «Издания Московского государственного университета из редкого фонда СахОУНБ» и медиа-выставку «Научные издания Московского государственного университета в фондах СахОУНБ».
Все желающие посетили книжно-иллюстративную выставку «Островная наука», где ознакомились с результатами работы старейших научных учреждений региона: периодическими изданиями, монографиями, каталогами, сборниками и брошюрами.
На интерактивном уроке «Основы цифровой грамотности» участники узнали о важных научных открытиях человечества, а на интеллектуальной игре «Наука вокруг нас» проверили свои знания в области биологии, филологии и географии.
Для всех посетителей была организована обзорная экскурсия по библиотеке, где они узнали о возможностях библиотеки для поддержки науки и образования, а также увидели информационные стенды, посвященные 175-летию со дня рождения математика С. В. Ковалевской и Десятилетию науки и технологий.
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