Тихоокеанское
информационное агентство
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13:56, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцы обсудили роман Виктории Цой "Когда я буду морем"

Сахалинцы обсудили роман Виктории Цой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча, посвященная обсуждению книги, состоялась в рамках библиотечного клуба «Народный сахалинский гид» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Центральная тема книги — жизнь нескольких поколений сахалинских корейцев, чьи судьбы тесно связаны с историческими событиями XX века. В романе сочетаются современные реалии и события прошлого, что позволяет глубже понять глубину трагедий разделенных корейских семей.

Участники клуба отметили, что описанные события знакомы каждому жителю Сахалина, однако многие детали повседневной жизни сахалинских корейцев стали для них открытием.

Важно отметить, что в 2022 году произведение Виктории Цой было удостоено литературной премии имени Олега Кузнецова, учрежденной Южно-Сахалинской центральной городской библиотекой.

Заседание книжного клуба в рамках проекта «Народный сахалинский гид» проходят в последний четверг месяца.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.

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