На Сахалине поговорили о "Книжных памятниках"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошёл круглый стол «Книжные памятники Сахалинской области: выявление и сохранность», на котором выступила сотрудник музея Оксана Фецова, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.
Сотрудники СахОУНБ инициировали научную дискуссию о книжных памятниках – редких и ценных изданиях, обладающие значительной исторической, культурной и научной ценностью. Книжными памятниками могут быть старопечатные книги, уникальные рукописные документы, первые издания классических произведений, редкие карты и атласы, а также другие исторически значимые печатные материалы. Книжные памятники нередко обладают художественной ценностью благодаря высококачественному оформлению, редким иллюстрациям или уникальным переплётам.
Эти издания играют важную роль в исследовании истории книги и печатного дела, становления литературы и культуры, а также в изучении эволюции языка и общества. Книжные памятники хранятся в специализированных фондах библиотек, музеев и архивов. Они требуют особых условий хранения из-за их редкости и уязвимости. Исследователи и коллекционеры изучают книжные памятники, чтобы углубить понимание исторического и культурного контекста эпохи их создания, а также для сохранения их для будущих поколений.
Заведующая отделом хранения музейных предметов и хранитель коллекции редких книг музея Оксана Фецова выступила с докладом «Фонд «Редкая книга» Сахалинского областного краеведческого музея». Этот фонд представляет собой уникальное собрание редких и ценных изданий, которые документируют историю Сахалина, Курильских островов и прилегающих территорий. В фонде хранятся редкие книги и другие печатные материалы, относящиеся к различным этапам изучения и освоения региона. Коллекция формировалась на протяжении многих лет и отражает богатое культурное наследие Сахалинской области.
Также и.о. директора СахОУНБ М. В. Волкова поблагодарила Сахалинский областной краеведческий музей за постоянную помощь и поддержку, оказываемую музеем в различных проектах СахОУНБ. Главному научному сотруднику музея, кандидату исторических наук В. В. Щеглову вручили Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и эффективную работу в экспертном совете по книжным памятникам Сахалинской области.
Автор фото: Алексей Уваров
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