Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 февраля 2025 года начался приём заявок на IV Творческий конкурс «Сахалин о Чехове». Конкурс проводится в честь 165-летия со дня рождения А. П. Чехова, 135-летия его поездки на Сахалин и 130-летия издания книги «Остров Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Конкурс организован министерством культуры и архивного дела Сахалинской области и музеем книги Чехова с целью поддержать профессиональных художников и студентов художественных специальностей, развитие изобразительного искусства. Кроме того, необходимо подчеркнуть важность сохранения творческого наследия писателя, чьей юбилей широко отмечается в этом году.

Основные условия участия:

- на конкурс принимаются работы в жанрах живописи, графики и декоративно-прикладного искусства;

- участие могут принять профессиональные художники, студенты профильных учебных заведений и члены Союза художников России;

- для открытой номинации допускаются художники без художественного образования;

- работы должны быть созданы в период с 2021 по 2025 год;

- каждый участник может подать до 3 работ.

Заявки принимаются до 30 июня 2025 года на электронную почту [email protected].

По итогам конкурса будут организованы выставка лучших работ, издание каталога и вручение наград победителям. Главный приз — создание и печать авторского каталога работ победителя.

Подробная информация о номинациях, этапах конкурса и технических требованиях, а также положение о конкурсе размещены на сайте музея книги Чехова.