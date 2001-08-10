Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске пройдет Международный кинофестиваль "Дни короткометражного кино". Фестиваль является преемником всероссийской акции, проводимой по инициативе молодежного центра союза кинематографистов России с 2014 года, рассказали ТИА "Острова" в ГАУК "Кинодосуговое объединение".

В этом году фестивальные работы в Южно-Сахалинске покажут только один день – 9 февраля в малом зале ККЗ «Октябрь».

12:00 – «Эхо фестиваля. Суздальфест: часть первая», 6+, 76 мин. («Как коза избушку построила», «Аквапарк», «Большой поход», «Ответный удар (Ферма. Или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей)», «Первая космическая», «Приготовишки: так говорят звезды», «Сказка про дружбу», «Тёмный лес»);

13:40 – «Нейросетевое кино. Конкурсная программа», 12+, 36 мин. «Whispers in the Dark» («Шепот во тьме»), «Без лица», «Демоническая красота», «Мы», Земляне», «Любовник Леди Гриб»);

14:35 – «Эхо фестиваля. Программа Киностудии Горького», 12+, 82 мин. («(НЕ)скучный Новый год», «Пятничный плов», «На грани», «Маски», «Солнце и луна», «Ветер гор»);

16:15 – «Эхо фестиваля. Звезды в коротком метре», 18+, 101 мин. («30 СЕКУНД», «ВНИМАНИЕ!», «Зуб даю!», «Незабудки», «Разъезд»).