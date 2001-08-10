На Сахалине подвели итоги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В день рождения А. П. Чехова в Южно-Сахалинске стартовали мероприятия в рамках юбилейного года писателя, первым из которых стала традиционная региональная научная конференция «XXVIII Чеховские чтения». Организовал её музей книги Чехова при поддержке островного министерства культуры и архивного дела. Значение личности и творчества писателя для островного региона подчеркнул заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Николаевич Ющук на открытии конференции, которое прошло в Чехов-центре, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

- В этом году мы отмечаем 165-летие со дня рождения А. П. Чехова, 135-летие со дня его путешествия на Сахалин и 130-летие с момента выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием. Конференцией «Чеховские чтения» мы не только отмечаем юбилей А. П. Чехова, но и открываем череду тематических мероприятий, которые весь год будут проходить в наших музеях, библиотеках, театрах, архивах и других учреждениях. Всегда интересно узнать о новых гранях изучения творчества классика, услышать доклады, подготовленные участниками конференции, и я желаю им плодотворной работы, – подчеркнул Владимир Ющук.

Более 60 участников – учёных, педагогов, филологов – объединил музей книги Чехова, чтобы обсудить актуальные проблемы развития русского языка и литературы, истории и краеведения! С приветственным словом к участникам обратился ректор СахГУ Александр Самардак, отметив, что среди выступающих на конференции немало преподавателей и студентов университета.

Открыло конференцию пленарное заседание, в рамках которого директор музея книги Чехова Евгения Фирсова представила концепцию новой постоянной экспозиции.

- Нас ждёт год, полный интересных проектов и новых открытий. Музей книги Чехова всегда идёт в ногу со временем, и мы готовы запустить процесс обновления нашего пространства, чтобы сделать его более актуальным и аттрактивным, – отметила директор музея книги Чехова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Евгения Фирсова.

Приглашённым экспертом научной конференции стал профессор кафедры теории и методики обучения лиц с ОВЗ Уральского государственного педагогического университета Александр Кубасов.

- Я третий раз приезжаю на Сахалин для участия в «Чеховских чтениях» и хочу отметить высочайший уровень их проведения! Начиная от организационных моментов до тем и вопросов, которые рассматриваются в ходе конференции – всё это не уступает мероприятиям, которые проходят на федеральном уровне, – подчеркнул Александр Кубасов. На пленарном заседании он представил доклад о богоискательстве А. П. Чехова сквозь призму Ф. М. Достоевского.

В день рождения А. П. Чехова не обошлось и без подарков, так музею книги передали бюст писателя и скульптуру чеховского персонажа работы заслуженного художника РФ Владимира Чеботарёва. Профессор Александр Кубасов подарил номер журнала «Политическая лингвистика» со статьёй, посвящённой Власу Дорошевичу. Директор Сахалинского театра кукол, кандидат исторических наук Инга Костанова передала в дар 17-й том полного собрания сочинений А. П. Чехова, вышедшего в начале XX века в издательстве А. Ф. Маркса. Необычную деревянную статуэтку писателя подарили представители Благовещенского государственного педагогического университета Ольга и Герман Ладисовы.

Кроме того, директор музея книги Чехова Евгения Фирсова и директор СОШ № 25 им. А. П. Чехова Татьяна Кофман подписали соглашение о сотрудничестве, а музей сделал школе ценный подарок – картину знаменитого сахалинского художника Гиви Манткавы!

Работа «Чеховских чтений» прошла по нескольким направлениям. В музее книги Чехова прошёл методический семинар «Творчество А. П. Чехова в учебной и воспитательной практике дошкольных и школьных учреждений». Ведущими секции стали профессор кафедры теории и методики обучения лиц с ОВЗ Уральского государственного педагогического университета Александр Кубасов и заведующая кафедрой русского языка и литературы Сахалинского государственного университета Александра Смолина.

Как привлечь детей к изучению творчества А. П. Чехова, чему учат его произведения и какие методы использовать педагогам, – эти вопросы активно обсуждались на семинаре. Например, вызвать интерес к классику могут помочь искусственный интеллект, проведение игр и интерактивных занятий и даже гастрономические пристрастия писателя!

В рамках секции «Филологические аспекты в изучении творчества А. П. Чехова» рассмотрели актуальные вопросы, связанные с творчеством писателя. Секцию провели заместитель директора музея книги Чехова, кандидат филологических наук Анастасия Степаненко и профессор кафедры русского языка и литературы СахГУ, доктор филологических наук Елена Иконникова.

К островным исследователям присоединились гости из Благовещенска – образ Амурского края по письмам Чехова, написанным во время поездки на Сахалин, представила доцент кафедры русского языка и литературы Благовещенского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Ольга Ладисова.

Дистанционно к конференции смогли подключиться также участники из Ростова-на-Дону и Москвы! Кроме того, впервые в «Чеховских чтениях» выступил участник из Турции, своё исследование представил профессор литературного факультета Ататюркского университета, доктор филологических наук Салават Аюпов!

В Чехов-центре прошла секция «Историко-культурное краеведение», участниками которой стали работники музеев, архива и другие исследователи истории Сахалинской области. Провели секцию ведущий научный сотрудник Государственного исторического архива Сахалинской области, кандидат исторических наук Марина Гридяева и заместитель директора по научно-исследовательской работе и развитию Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук, доцент Виктор Щеглов. В числе выступивших были и сотрудники музея книги Чехова: заведующая экспозиционно-исследовательским отделом Александра Комкова рассказала о выставочных проектах, реализованных в 2024 году, методист Оксана Замура – об эволюции конкурса «Читая Чехова» за пять лет, а хранители музейных предметов Анастасия Бурьянова и Юлия Матвеева познакомили с новыми поступлениями в фонды и с тем, как представлена реклама в российской периодике конца XIX – начала ХХ века.

К сожалению, запланированная в рамках «Чеховских чтений» юношеская научная конференция «Чехов и Сахалин» не состоялась в связи с переводом учащихся на дистанционный формат из-за циклона. О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

Итогом выступления участников региональной научной конференции «XXVIII Чеховские чтения» станет публикация сборника, в который войдут все представленные доклады.

Музей книги Чехова благодарит за поддержку партнёров мероприятия: Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова и Сахалинский областной краеведческий музей, Государственный исторический архив Сахалинской области, Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку, Сахалинскую областную детскую библиотеку.