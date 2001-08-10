На Сахалине отметили 165-летие Антона Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комплексное мероприятие «Чеховский калейдоскоп: жизнь, творчество, наследие» прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 января. Оно было приурочено к трем важным датам: 165-летию писателя и драматурга Антона Чехова, 135-летию его путешествия на Сахалин и 130-летию выхода в свет знаменитой книги «Остров Сахалин». Участники встречи, среди которых были жители и гости островной столицы и ближайших муниципалитетов, а также студенты библиотечного направления колледжа искусств, посетили 12 творческих площадок, посвященных писателю и его творчеству, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В своем приветственном слове исполняющая обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова отметила значимость чеховского наследия для культурного развития региона и подчеркнула, что сегодня имя Антона Чехова стало туристическим брендом Сахалинской области.

– Туристы посещают музеи, театральный центр и парк со скульптурами героев из его произведений. В библиотеке также есть зал имени А. П. Чехова с коллекцией книг и предметов, подаренных библиотеке в рамках международного сотрудничества с российскими музеями и библиотеками. Мероприятие напоминает о вкладе Антона Чехова в историю области и способствует популяризации его творчества среди местных жителей и гостей региона, – заключила руководитель библиотеки.

Встреча открылась книжной выставкой «Спутник человеческого сердца: к 165-летию А.П. Чехова». На ней представили редкие издания из фонда СахОУНБ, книги о творчестве Чехова и его связи с театром, а также литературу о его путешествии на остров Сахалин и одноименной книге. Выставка дополнена экспонатами, подаренными деятелями культуры и участниками чеховского сообщества, включая картины, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.

О роли музыки в жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, а также о том, как писатель использовал музыкальную терминологию в своих произведениях, рассказали на встрече «Разговор о Чехове». Мероприятие дополнили номера в исполнении творческих коллективов и солистов Центральной детской музыкальной школы, Сахалинского колледжа искусств, а также театральной студии «Счастливый случай».

Кроме того, гостям представили выставку «Остров Сахалин», посвященную 130-летию издания книги. На ней рассказывалось о причинах, побудивших Чехова посетить Сахалин и процессе написания произведения.

Презентация альбома «Азбука Чехова» ознакомила участников с уникальной книгой, каждая буква которого связана с жизнью и творчеством классика. Все желающие приняли участие в мастер-классе по линогравюре и создали одну из страниц азбуки.

Участники мастер-класса «Книжка-малышка» научились делать миниатюрные книги, узнали, из каких материалов их можно изготовить и как правильно оформить. Кроме того, была проведена интеллектуальная игра «Все о Чехове», где нужно было определить, какие цитаты принадлежат Антону Павловичу.

В рамках интерактивного урока-знакомства «Чехов — сегодня и всегда» участники вспомнили о жизни и творчестве великого русского писателя. Все желающие могли ознакомиться с медиавыставкой библиографического издания «Литература о А. П. Чехове. Юбилейный год» из коллекции «Библиография русской классики».

На лекции «Я не барин, а доктор…» гости мероприятия узнали о Чехове не только как о писателе, но и как о человеке безграничной доброты и преданности профессии врача.

Помимо прочего, в фойе первого этажа библиотеки все желающие ознакомились с чеховскими переписными листами и заполнили свои карточки.

Оставить заявку на проведение обзорной экскурсии по выставке «Спутник человеческого сердца: к 165-летию А.П. Чехова» можно по телефону +7 (4242) 45-25-37. Выставка будет работать до 6 февраля.