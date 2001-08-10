В Южно-Сахалинске стартует масштабная акция к Международному дню книгодарения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области приглашает всех жителей региона принять участие в Девятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая пройдет с 3 по 14 февраля. Торжественное мероприятие, на котором все собранные книги будут переданы новым владельцам, состоится в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 14 февраля. Начало в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Акция направлена на поддержку книжной культуры и развитие читательской активности среди населения и призвана объединить людей вокруг идеи обмена знаниями и эмоциями, которые несут в себе книги. Каждый участник сможет внести свой вклад, подарив книгу, которая найдет своего нового читателя.
Книги принимаются на следующих площадках:
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» – здесь будут собираться книги для адресной помощи нуждающимся семьям, а также для всех ценителей чтения.
ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» – сюда можно принести книги юных читателей.
ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» – здесь принимают книги для воспитанников ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат».
Все книги должны быть новыми, любых жанров и направлений: художественная литература, научно-популярная, детская, учебная и другие. Их можно приносить в любое удобное время. Также приветствуется написание открыток со словами любви и поддержки, которые будут сопровождать ваши подарки.
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