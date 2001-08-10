Тихоокеанское
информационное агентство
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09:51, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе

Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках выставочного проекта «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея» пройдёт лекция «Изучение исторических объектов методами археологии (на примере раскопок поселения 18-19 веков на острове Уруп), рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Посетители смогут узнать о том, что археология как наука, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам, способна не только «прочитать» страницы бесписьменной истории тысячелетней древности, но и является важным инструментом в изучении событий относительно недавней истории «нового времени» – XVI–XIX веков. Так, можно перенестись во времена археологических раскопок, которые помогли «вернуть к жизни» давно забытые, ставшие легендой города, такие как Мангазея, Гижигинск, Албазинская крепость, а также «принять участие» в поисках «Курилороссии» и в многолетних раскопках на месте существования первого русского долговременного поселения в бухте Алеутка на острове Уруп.

Поможет в этом заведующий отделом археологии Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Ольга Алексеевна Шубина.

Приглашаем на лекцию, которая состоится в музее книги Чехова 30 января в 17:30. Вход свободный!

После встречи посетители смогут бесплатно познакомиться с выставкой «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея», реализованной при поддержке правительства Сахалинской области и компании «Сахалинская Энергия». Напомним, что на этой неделе проект завершает свою работу.

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