Тихоокеанское
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13:18, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Главная библиотека Сахалина запускает конкурс авторских сказок

Главная библиотека Сахалина запускает конкурс авторских сказок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературный конкурс авторских сказок и преданий в прозе и поэзии «За горами, за лесами…» стартовал 27 января. В нем могут принять участие как профессиональные литераторы, так и непрофессиональные авторы Сахалинской области, Дальнего Востока и других регионов России независимо от социального статуса, этнической принадлежности и религиозных убеждений, пишущие на русском языке, старше 14 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Целью Конкурса является продвижение современной русской литературы и развитие культурного сотрудничества с авторами и библиотеками регионов России.

Работы принимаются в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». Их необходимо предоставить не позднее 15 октября на адрес электронной почты: [email protected] с пометкой «За горами, за лесами».

Объявление итогов Конкурса состоится на литературной площадке СахОЦНБ в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в ноябре.

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