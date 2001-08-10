Тихоокеанское
информационное агентство
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12:31, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на ретро-концерт

Сахалинцев приглашают на ретро-концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие «Всё хорошо, прекрасная маркиза» пройдет в главной библиотеке Сахалина 31 января в 18:30. Программа рассчитана на гостей старше 12 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В концерте выступят участники творческого объединения «АПОстров». Для гостей прозвучат знаменитые песни 30-х годов композиторов И.Дунаевского, В.Лебедева-Кумача, М.Блантера, Н.Богословского, Л.Утесова и других.

Концертная программа пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-54.

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