12:31, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие «Всё хорошо, прекрасная маркиза» пройдет в главной библиотеке Сахалина 31 января в 18:30. Программа рассчитана на гостей старше 12 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В концерте выступят участники творческого объединения «АПОстров». Для гостей прозвучат знаменитые песни 30-х годов композиторов И.Дунаевского, В.Лебедева-Кумача, М.Блантера, Н.Богословского, Л.Утесова и других.
Концертная программа пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.
Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-54.
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