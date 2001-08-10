На Сахалине дан старт конкурсу видеороликов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет. Итоги конкурса будут объявлены на сайте и в телеграм-канале СахОУНБ, а также на странице Центра чтения в социальной сети Вконтакте до 25 апреля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Для участия необходимо в срок до 15 апреля прислать заявку и конкурсную работу на электронную почту [email protected] с пометкой «С любовью из будущего». Видеоролик должен быть продолжительностью от одной до двух минут и рассказывать об истории из жизни человека или предмета, напрямую или косвенно связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 гг.

Церемония награждения состоится в СахОУНБ в мае текущего года на одном из юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Положение, заявки на конкурс и согласие на обработку персональных данных размещены на сайте СахОУНБ.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-02.