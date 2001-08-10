Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новую книгу из серии «Моя страна Россия» передали в дар Сахалинской областной универсальной научной библиотеке представители Сбербанка 22 января, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Издание представляет собой путеводитель по богатому наследию народных промыслов России и содержит девять тематических разделов. Среди них: «Подмосковье рукотворное», «Палитра русских узоров», «Северно-западный стиль», «На просторах центральной России», «Северный характер», «Южный колорит», «Волжские мотивы», «От Поволжья до Урала», «Сибирь и Дальний Восток».

Каждая глава книги сопровождается красочными фотографиями с подробным описанием изображенных техник, исторических корней того или иного промысла, включая легенды, связанные с его возникновением и развитием.

После соответствующей обработки издание будет доступно в зале имени А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ) и режиме читального зала.