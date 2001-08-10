На Сахалине открылась выставка в честь пятилетия Императорского православного палестинского общества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая выставка открылась в межэтажном пространстве Сахалинского областного краеведческого музея 17 января. Она посвящена пятилетию работы на Сахалине Императорского православного палестинского общества, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В России ИППО было образовано в 1882 году с целью оказания помощи русским паломникам на Святой Земле, содействуя изучению христианских древностей Ближнего Востока, а также религиозно-просветительской деятельности. Устав Общества утвердил российский император Александр III, брат которого, Великий князь Сергей Александрович, стал первым председателем этого общества.

«Вот уже пять лет мы показываем сахалинцам и курильчанам, как можно изучать жизнь с точки зрения православия, как можно воспитывать чувства настоящих мужчин и женщин. И эта наша работа – небольшая. но, на мой личный взгляд, сейчас она приносит большие плоды», – поделился с гостями выставки заместитель председателя Сахалинского отделения Императорского православного палестинского общества, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Благодаря усилиям Общества, с конца ХIХ до начала ХХ века тысячи паломников из России смогли посетить евангельские места на Ближнем Востоке, а для местных православных общин было устроено более ста школ и две учительские семинарии. Сегодня Императорское православное палестинское общество продолжает свою работу. В 2019 году по инициативе члена Совета общества Сергея Львовича Байдакова на Сахалине создано региональное отделение. Председателем отделения является архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор.

В апреле прошлого года между музеем и Южно-Сахалинской и Курильской епархией было подписано соглашение о сотрудничестве. Совместно были проведены лекции и экскурсии, а новая выставка символически закрепила дружбу между организациями, чье общее дело – просвещение.

«Сегодня мы рассказываем не столько о той, далекой истории, сколько об истории сегодняшней. Пять лет жизни и деятельности общества на сахалинской земле – это здорово. Мы рассказываем друг о друге. По моему твердому убеждению, патриотизм, чувство сопричастности и единения – это все Православие. И в этих чувствах и идеях мы особенно нуждаемся сегодня», – выступил на церемонии открытия выставки директор Сахалинского областного краеведческого музея Юрий Алин.

На выставке представлены подлинные предметы ХIХ века из Музея истории Императорского православного палестинского общества города Москвы. Среди них перламутровый крест ручной работы, железнодорожный билет русского паломника для проезда II классом из Яффы в Иерусалим, краткое руководство православным русским паломникам, отправляющимся на поклонение Святым местам Востока. Предметы любезно предоставил директор музея Маневич Григорий Михайлович. Также вы увидите материалы регионального отделения, которые отражают его деятельность.

Выставка будет работать до 16 марта. До встречи в музее!