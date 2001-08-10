Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2025
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Сахалинец дождался, когда его подруга заснет и угнал ее автомобиль
13:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают принять участие в онлайн-викторине

Сахалинцев приглашают принять участие в онлайн-викторине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-викторина, приуроченная к 230-летию со дня рождения Александра Грибоедова, доступна на сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки с 20 января, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Всем желающим предлагается ответить на 15 тематических вопросов теста, посвященных жизни и творчеству русского писателя, прозаика, драматурга, дипломата, лингвиста, историка, востоковеда, пианиста и композитора.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-40.

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