В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем "Саня, Ваня, с ними Римас"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском международном театральном центре имени А.П. Чехова прошли первые репетиции премьерного спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас» по одноименной пьесе известного российского драматурга Владимира Гуркина. Спектакль будет поставлен при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
В центре сюжета – уральская семья, пережившая трудные времена войны, голода и потерь. Однако ничто не может сломить дух этих людей, способных на истинную любовь и самопожертвование ради своих близких. Это история о стойкости, верности и настоящей любви, которую невозможно уничтожить даже самыми тяжелыми испытаниями. Автор пьесы, посвятил ее своим бабушкам и дедушкам, отдав дань уважения великому поколению, которое сумело выстоять в самые сложные моменты истории страны.
Режиссером сахалинского спектакля стал Константин Демидов. Он родился в Рязани. Обучался режиссуре в Рязанском филиале Московского государственного университета культуры и искусств и на факультете режиссуры и актерского мастерства ГИТИСа. В 2012 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина под руководством мастера курса Леонида Хейфеца. В разные годы своей карьеры работал главным режиссером Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького, сотрудничал с «Театром, которого нет» и другими коллективами. Сегодня он является востребованным приглашенным режиссером российских театров.
Константин Демидов впервые работает в сахалинском театре. Он отметил, что пьесу «Саня, Ваня, с ними Римас» выбрали вместе с главным художником Чехов-центра Кириллом Пискуновым. «Мне сразу после первого прочтения понравилась история, слог и живые персонажи драматурга. Я ждал встречи с ними, - прокомментировал режиссер. - Ситуация в пьесе почти равна той, которая сложилась сейчас на нашей границе. Но это не главное. Как и тогда, люди живут, любят и хотят лучшей доли для себя. А поскольку пьеса пропитана любовью, то и спектакль будет об том, как сохранить это чувство в любой ситуации. Хотите узнать больше? Приходите на премьеру! Ведь этот спектакль и будет нашим высказыванием на темы, которые поднимает замечательная пьеса Владимира Гуркина».
Приглашаем всех зрителей на премьерные показы спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас» 6 и 7 марта в 19:00 на Большой сцене Чехов-центра. В постановке заняты артисты Чехов-центра: Мария Бакланова, Анастасия Денисова, Алла Кохан, Виктор Крахмалев, Никита Скавыш, Анастасия Солдатова, Олег Царев
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