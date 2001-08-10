Сахалинцев приглашают к участию в фотоконкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека объявляет о проведении Конкурса фотографий, приуроченного к Всемирному дню экскурсовода, который отмечается 21 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо отправить письмо в произвольной форме на электронную почту [email protected] с указанием имени, фамилии, отчества, номера телефона участника и названий предоставленных фотографий. Конкурсные работы принимаются на первом этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки с пометкой «Фотоконкурс «Южный – город вьюжный».

Фотокарточки должны отражать и раскрывать красоту зимних пейзажей Сахалина и/или Курильских островов, рассказывать снежные городские и семейные истории, показывать снежные забавы и прочее. Один участник может предоставить на Конкурс не более трех фотографий, распечатанных на фотобумаге форматом А4.

Прием заявок продлится до 17 февраля. Подведение итогов состоится 21 февраля в 17.00.

Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-54.