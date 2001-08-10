Сергей Федорчук расскажет сахалинцам о своей первой персональной фотовыставке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

История областного центра и островного региона – в фотографиях. О своей первой персональной выставке расскажет краевед Сергей Федорчук – на встрече «Фотоавтографы к юбилею». Отметим, что выставка была организована музеем книги Чехова и открылась 1 августа 2013 года – накануне 50-летия автора, рассказали ТИА "Острова" в музее.

К юбилейной выставке Сергей Федорчук подготовил и фотоальбом, который повторил её название – «Фотоавтографы к юбилею». Все фотографии выставки можно было увидеть и на его страницах. Перелистать его, вспомнив яркие моменты истории, можно будет на встрече в музее книги Чехова.

Напомним, цикл творческих встреч «Знакомство с краеведом Сергеем Федорчуком» проводится при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Ждём всех в музее книги Чехова 24 января в 17:00.

Вход свободный!