Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авторская экспозиция «Сахалин-Итуруп» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 января. Автор выразил на снимках свою любовь и восхищение природой Сахалина и Итурупа, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Артем Удодов начал увлекаться фотографией еще в школе и продолжает заниматься этим искусством до сих пор. Он снимал природу Сахалина и Итурупа на пленку, а затем перешел на цифровую технику. Школьные и студенческие годы фотографа прошли на Итурупе, где ему посчастливилось исследовать остров вместе с друзьями и отцом-геологом. После окончания института Артем переехал в столицу Сахалина и продолжил занимать любимым делом – фотографировать островную природу.

Выставка расположена в фойе библиотеки и будет работать до 15 февраля.