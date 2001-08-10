Тихоокеанское
информационное агентство
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14:15, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова

Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авторская экспозиция «Сахалин-Итуруп» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 января. Автор выразил на снимках свою любовь и восхищение природой Сахалина и Итурупа, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Артем Удодов начал увлекаться фотографией еще в школе и продолжает заниматься этим искусством до сих пор. Он снимал природу Сахалина и Итурупа на пленку, а затем перешел на цифровую технику. Школьные и студенческие годы фотографа прошли на Итурупе, где ему посчастливилось исследовать остров вместе с друзьями и отцом-геологом. После окончания института Артем переехал в столицу Сахалина и продолжил занимать любимым делом – фотографировать островную природу.

Выставка расположена в фойе библиотеки и будет работать до 15 февраля.

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