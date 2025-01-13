В сахалинском Чехов-центре подвели итоги новогодней кампании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего Чехов-центр показал 62 спектакля для горожан и гостей Южно-Сахалинска. В праздничные дни театр посетили 21371 зритель. Также для поздравления ребят на дому были организованы выезды Деда Мороза и Снегурочки, в этом году новогодние волшебники навестили более 100 мальчишек и девчонок из 39 семей, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

На Большой сцене театра юные зрители и их родители смогли увидеть новогоднюю премьеру «Как стать Снегурочкой», на Новой сцене Чехов-центра было показано представление «Медведь, который не верил в Деда Мороза». Взрослых в праздничные дни также не обошли вниманием, для них были показаны вечерние спектакли «Дуры мы, дуры» и «Отжарщики, или Международный рыбный день», «Опасные связи» и «Только для женщин». Еще одним подарком для зрителей стала премьера литературно-музыкального вечера «Мысли о ёлке», где артисты Чехов-центра Руслан Алямшин и Павел Шмаков подарили всем зрителям новогоднюю атмосферу.

Более 2500 билетов Чехов-центр в праздничные дни отдал на благотворительность. Посмотреть новогодние сказки пришли представители регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и воспитанники Троицкого детского дома (Центр «Звездный). В рамках проекта «Сопричастность» билеты в театр получили семьи военнослужащих и мобилизованных из Южно-Сахалинска.

Традиционно Дед Мороз и Снегурочка из Чехов-центра вместе с представителями Южно-Сахалинского отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», депутатами городской Думы отправились в областную детскую больницу, чтобы поздравить ребят, оказавшихся в этом медицинском учреждении в новогодние праздники.

В преддверии новогодних праздников Чехов-центр выпустил новую книгу под названием «Чехов и собаки». Это издание продолжает традицию дарить детям интересные и познавательные подарки. В прошлом году театр уже радовал маленьких читателей комиксами с любимыми театральными героями и книгой «Вредные советы о поведении в театре». На этот раз дети смогут узнать больше об удивительных четвероногих друзьях великого писателя – собаках Броме и Хине. Книга «Чехов и собаки» стала подарком всем маленьким зрителям Чехов-центра, которые пришли на сказку «Как стать Снегурочкой» в период новогодних каникул.