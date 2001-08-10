Сахалинцам предлагают познакомиться с творчеством Виктора Шихова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Павловича Шихова (1925–2007), многогранность и уникальность творчества которого не оставляет равнодушным ни одного зрителя, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Творчество художника, работающего в стиле реализма и одновременно исследующего мир фантастического будущего, представляет собой уникальный симбиоз традиций и инноваций. Подобное направление вызывает интерес как у ценителей классического искусства, так и у любителей футуристической эстетики. Одним из ярких представителей такой художественной коллаборации стилей стал Виктор Павлович Шихов.

Виктор Павлович родился в 1925 году в городе Борисоглебске. Как и многие представители его поколения был непосредственным участником Великой Отечественной войны. С 1943 года в составе 2-ой Гвардейской воздушно-десантной бригады участвовал в боях против фашистских войск. День Победы будущий художник встретил в Вене.

В 1946 году, после демобилизации Виктор Павлович уехал в Москву, где проходил обучение в художественной студии известного художника А. М. Герасимова.

После окончания учёбы по Всесоюзной комсомольской путёвке уехал с супругой на Сахалин в город Холмск, где организовал Дом Пионеров, став его первым руководителем.

Сахалинский период творчества Виктора Павловича необыкновенно насыщен. Постоянные путешествия по Сахалину и невероятная красота его природы бесконечно вдохновляли художника, в это время были написаны тысячи этюдов и сотни картин, которые были объединены в серию «Остров, омытый морями».

Работы Виктора Павловича, написанные в реалистической манере, поражают вниманием к деталям и мастерством передачи света и тени. Живописные уголки природы в его картинах словно купаются в лучах льющегося света, а световоздушная среда работ решена художником настолько мастерски, что вибрирующие потоки воздуха почти физически ощутимы. Работы Виктора Павловича лиричны и передают не только устойчивые состояния природы, но и её переменчивость.

В работах художника пейзаж – это не только отображение видов Сахалина, но и хроника изменяющегося мира. Его картины раскрывают связь человека с окружающей средой, сохраняя классическую гармонию формы и цвета.

В 1968 году В. П. Шихов с семьёй переезжает в молдавский город Тирасполь. Художник был восхищён южными пейзажами Днестра, что отразилось в создании серии работ «Днестровские повороты», в них прослеживается новое колористическое решение, которое подчеркивает изящество и уникальное цветовое многообразие красок природы Молдавии.

В Тирасполе Виктор Павлович возвращается к своей юношеской мечте – стать художником-фантастом. В своих работах он изображает развитие Вселенной и значение человека в её истории. Появляются серии картин «Взгляд в будущее», «В мире фантастики», «Путешествие на Калисто».

Картины, посвящённые фантастическому будущему, демонстрируют не только технические инновации, но и философские размышления. Это исследование утопий и антиутопий, связь природы и технологий. Художник применяет академическую технику даже в своих фантастических работах. Это создаёт уникальный эффект: реалистичная детализация футуристических сцен придаёт им убедительность.

Его работы отличаются яркой палитрой, которая меняется в зависимости от темы. В пейзажах преобладают мягкие, естественные тона, в то время как в футуристических картинах – насыщенные, контрастные цвета.

Футуристические работы Виктора Павловича не просто отражают фантастическое будущее, они сочетают в себе традицию и инновацию, создавая искусство, которое актуально в любое время и способно пригласить зрителя к диалогу.

Всю жизнь Виктор Павлович не забывал и любил свою родину. Редкие поездки в Россию всегда были связаны с работой. Художник много писал, с любовью отображая красоту своей страны, богатство её природы. Так появляется масштабная серия картин «Вечная Русь». К сожалению, большая часть этих работ находится в частных коллекциях, а многие из картин этой серии и вовсе безвозвратно утеряны.