В Южно-Сахалинске определили победителей конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс семейного чтения в седьмой раз прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 января. В традиционном новогоднем состязании приняли участие 13 сахалинских семей. Участников конкурса оценивало жюри, в состав которого вошли заместитель директора по основной деятельности и информационным технологиям Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Елена Павлова, учитель начальных классов общеобразовательной школы № 11 города Южно-Сахалинска Ольга Бредихина, актер театральной студии «Счастливый случай» при СахОУНБ Николай Лабазов, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Ведущая мероприятия, специалист СахОУНБ Алена Ли, отметила, что конкурс стал отправной точкой для цикла мероприятий проекта «Всей семьей в библиотеку». Учитывая, что 2025 год объявлен губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко Годом счастливого материнства, основное внимание будет уделено созданию благоприятных условий для женщин, планирующих стать мамами. Проект «Всей семьей в библиотеку» нацелен на организацию семейного досуга в стенах библиотеки. Вот уже несколько лет учреждение объединяет семьи с детьми. Сотрудники и волонтеры СахОУНБ каждую четвертую субботу месяца проводят психологические тренинги, интерактивные занятия и творческие мастер-классы для детей и взрослых.

С приветственным словом к участникам конкурса обратилась Елена Павлова. Она подчеркнула значимость того, что в праздничные дни они нашли время для участия в конкурсе, а также выразила уверенность, что все присутствующие хранят самые теплые воспоминания о совместном чтении с родными и близкими.

В этом году конкурс проводился в двух номинациях. Первая – «Лучшее художественное прочтение» – требовала от участников выразительно прочитать литературное произведение, продемонстрировать свои актерские способности и способность увлечь аудиторию своим исполнением.

Вторая номинация – «Книжные традиции семьи» – позволила участникам поделиться своими собственными уникальными традициями чтения, которые они передают своим близким через книги и обсуждение литературы.

Основные критерии оценки включали оригинальность исполнения, умение вызвать интерес у ребенка, артистизм, использование театральных элементов, соблюдение регламента.

После выступления для участников подготовили литературную викторину и творческую зону, где дети могли раскрасить любимого персонажа или полистать детские журналы.

По итогам конкурса победителем в номинации «Книжные традиции семьи» стала Юлия Чернышова. В номинации «Лучшее художественное прочтение» победу одержала Инна Кирикова.

Всех участников конкурса наградили благодарственными письмами, дипломами и подарками от Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и партнеров мероприятия: Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского театр кукол и Сахалинского зооботанического парка.