Сахалинскую библиотеку включили в Федеральный Реестр "Всероссийская Книга Почета"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная библиотека Сахалинской области была рекомендована к включению в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2024 года органом исполнительной власти Сахалинской области за активное участие в социально-экономическом развитии региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» формируется с 2008 года, при этом с 2013 года он формируется ежегодно. В Реестр включаются лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели Российской Федерации (в том числе филиалы). Формирование Федерального Реестра осуществляется совместно с государственными и муниципальными органами исполнительной власти. В отличие от прочих справочников и баз данных «лучших предприятий», в которые может быть включена любая организация на платной основе, в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» включение организаций осуществляется бесплатно и исключительно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти - независимых, авторитетных государственных институтов.
В Книгу Почёта включаются наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые своей работой способствуют социально-экономическому развитию своего района, города, региона, а также повышению эффективности своей отрасли.
Факт включения организации в Реестр означает признание на уровне государственных и муниципальных органов исполнительной власти её исключительной значимости для развития своего региона, подтверждает её деловую и общественную репутацию.
Нахождение организации в Реестре подчёркивает её статус и является положительным маркером имиджа в глазах партнёров, клиентов, потребителей, инвесторов и акционеров.
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