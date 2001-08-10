В Чехов-центре дарят книги маленьким зрителям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Чехов-центре стартовала новогодняя кампания. На Большой сцене Чехов-центра состоялась премьера волшебной музыкальной сказки «Как стать Снегурочкой» (режиссер Анна Башенкова, художник-постановщик Алина Алимова), созданной по пьесе известного уральского драматурга Анны Богачёвой. Это яркая, поучительная и веселая история, наполненная музыкой и танцами, которая обязательно придется по вкусу зрителям всех возрастов. Главная героиня сказки — внучка Бабы Яги, мечтающая стать настоящей Снегурочкой. Показы продлятся до 4 января, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
На Новой сцене проходят представления для самых маленьких – «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (режиссер Александр Агеев, художник Кирилл Пискунов). Эта добрая и увлекательная сказка пронизана атмосферой дружбы, радости и настоящего зимнего волшебства. Спектакль станет отличным подарком для детей, помогая им окунуться в мир сказки и новогодней магии. Показы продлятся до 31 декабря.
В преддверии новогодних праздников Чехов-центр выпустил новую книгу под названием «Чехов и собаки». Это издание продолжает традицию дарить детям интересные и познавательные подарки. В прошлом году театр уже радовал маленьких читателей комиксами с любимыми театральными героями и книгой «Вредные советы о поведении в театре». На этот раз дети смогут узнать больше об удивительных четвероногих друзьях великого писателя – собаках Броме и Хине.
Книга включает в себя забавные факты, воспоминания и письма, связанные с этими верными спутниками Антона Павловича Чехова. Открывается она словами: «С уважением к писателю, чье имя мы с гордостью носим, представляем вам собрание забавных фактов, воспоминаний и писем о собаках из жизни и творчества Антона Чехова».
Инициатором этого замечательного проекта стала директор театра Татьяна Корнеева. Она подчеркнула важность чтения для детей: «Лучший подарок ребенку – это книга. Она открывает мир знаний, фантазий и приключений. Мы надеемся, что наше новое издание станет настоящим другом для каждого маленького читателя, поможет им лучше понять творчество Чехова и привьет любовь к литературе».
Над созданием книги трудились сотрудники отдела маркетинга и рекламы театра. Автор идеи и иллюстраций – Ольга Ефанова, а за дизайн и верстку отвечала Ольга Вострякова. Их совместная работа позволила создать уникальное издание, которое обязательно понравится юным любителям литературы.
«Чехов и собаки» будет доступна всем маленьким Чехов-центра, которые придут на сказку «Как стать Снегурочкой» в качестве подарка в период новогодних каникул.
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