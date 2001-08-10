Тихоокеанское
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10:21, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине подвели итоги конкурса на II Литературную премию имени Олега Кузнецова

На Сахалине подвели итоги конкурса на II Литературную премию имени Олега Кузнецова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Премия учреждена Центральной городской библиотекой им. О. П. Кузнецова  в развитие идеи  областного литературного конкурса «Книга года». Ее цель – популяризация сахалинских авторов, продвижение современной островной литературы в российское культурное пространство. В конкурсе приняли участие как профессиональные литераторы, так и начинающие прозаики, пишущие в разных жанрах – лирические повести и рассказы, фэнтези, детектив и др., рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Лауреатом премии стала южносахалинка Людмила Салагаева с циклом рассказов о пережитом, о людях и времени. В них читатель найдет сегодня во многом утраченное мастерское владение словом при описании русской жизни, щедрой на войны, потери, испытания и любовь - вопреки всем драматическим обстоятельствам.

Кроме того, жюри конкурса, которое возглавил ответственный секретарь Союза писателей России Николай Тарасов, посчитало необходимым учредить два специальных приза. Первый - в память замечательного поэта-фронтовика, уроженца Невельска Юрия Вологодского (Волка), чьи стихи стали камертоном специальной военной операции.

Второй спецприз присужден повести «Магдалина 2.0» холмчанки Любови Безбах. Это семейная сага о молодых современниках со всеми перипетиями жизни: любовь, ревность, карьера, нелады поколений, война. Жанр повести, действие которой разворачивается в Холмском районе, объединил два вектора – лирический и производственный. Напомним, что Л. Безбах стала первым сахалинским лауреатом Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева со сборником исторических новелл «Шепот ночного дождя», вышедшим в издательстве «Островная библиотека».

«Писатель Олег Кузнецов, чье имя с 2010 года носит главная библиотека Южно-Сахалинска, помимо творчества очень много времени отдавал работе с начинающими авторами, - отметила директор Южно-Сахалинской ЦБС Ольга Бородина. – И мы, по сути, продолжаем его дело. Этот конкурс абсолютно некоммерческий библиотечный проект, условия которого мы неукоснительно выполняем, несмотря на все трудности. Решаем благую задачу – поиск и поддержка талантливых писателей, которые своими произведениями «рекламируют» Сахалин и Курилы, территорию больших перспектив и хороших людей».

Книги авторов, вышедших в финал, планируются к изданию в течение следующего года. А также будут номинированы для участия в региональных и всероссийских издательских и литературных конкурсах. Следующий конкурс на Литературную премию имени О. П. Кузнецова, в котором могут принять участие сахалинские прозаики, состоится в 2027 году.

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