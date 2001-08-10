На Сахалине подвели итоги конкурса на II Литературную премию имени Олега Кузнецова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Премия учреждена Центральной городской библиотекой им. О. П. Кузнецова в развитие идеи областного литературного конкурса «Книга года». Ее цель – популяризация сахалинских авторов, продвижение современной островной литературы в российское культурное пространство. В конкурсе приняли участие как профессиональные литераторы, так и начинающие прозаики, пишущие в разных жанрах – лирические повести и рассказы, фэнтези, детектив и др., рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.
Лауреатом премии стала южносахалинка Людмила Салагаева с циклом рассказов о пережитом, о людях и времени. В них читатель найдет сегодня во многом утраченное мастерское владение словом при описании русской жизни, щедрой на войны, потери, испытания и любовь - вопреки всем драматическим обстоятельствам.
Кроме того, жюри конкурса, которое возглавил ответственный секретарь Союза писателей России Николай Тарасов, посчитало необходимым учредить два специальных приза. Первый - в память замечательного поэта-фронтовика, уроженца Невельска Юрия Вологодского (Волка), чьи стихи стали камертоном специальной военной операции.
Второй спецприз присужден повести «Магдалина 2.0» холмчанки Любови Безбах. Это семейная сага о молодых современниках со всеми перипетиями жизни: любовь, ревность, карьера, нелады поколений, война. Жанр повести, действие которой разворачивается в Холмском районе, объединил два вектора – лирический и производственный. Напомним, что Л. Безбах стала первым сахалинским лауреатом Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева со сборником исторических новелл «Шепот ночного дождя», вышедшим в издательстве «Островная библиотека».
«Писатель Олег Кузнецов, чье имя с 2010 года носит главная библиотека Южно-Сахалинска, помимо творчества очень много времени отдавал работе с начинающими авторами, - отметила директор Южно-Сахалинской ЦБС Ольга Бородина. – И мы, по сути, продолжаем его дело. Этот конкурс абсолютно некоммерческий библиотечный проект, условия которого мы неукоснительно выполняем, несмотря на все трудности. Решаем благую задачу – поиск и поддержка талантливых писателей, которые своими произведениями «рекламируют» Сахалин и Курилы, территорию больших перспектив и хороших людей».
Книги авторов, вышедших в финал, планируются к изданию в течение следующего года. А также будут номинированы для участия в региональных и всероссийских издательских и литературных конкурсах. Следующий конкурс на Литературную премию имени О. П. Кузнецова, в котором могут принять участие сахалинские прозаики, состоится в 2027 году.
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