"Английский на подушках" уходит на зимние каникулы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Две заключительные встречи в рамках проекта «Английский на подушках» состоялись в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 21 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
На первом занятии постоянный волонтер проекта, Шэрил Уитфилд, прочитала ребятам новогоднюю сказку «I love you, Father Christmas» (Я люблю тебя, Рождественский дедушка). Участники нарядились в праздничные шапочки и выучили новую лексику. В завершении встречи, специалист библиотеки провела мастер-класс «Волшебная открытка», где ребята создали подарки для своих родителей на Новый год.
На второй встрече ребята познакомились с книгой «The musicians of Bremen» (Бременские музыканты) из новых поступлений Информационного центра международного сотрудничества. Кроме того, участники мероприятия создали перья из бумаги, а постоянный читатель и волонтер библиотеки Анна Кравчук помогла им станцевать индейский танец.
Напомним, что цель проекта «Английский на подушках» – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.
Следующая встреча в рамках проекта «Английский на подушках» запланирована на февраль. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.
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