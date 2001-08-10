"Английский на подушках" уходит на зимние каникулы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две заключительные встречи в рамках проекта «Английский на подушках» состоялись в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 21 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На первом занятии постоянный волонтер проекта, Шэрил Уитфилд, прочитала ребятам новогоднюю сказку «I love you, Father Christmas» (Я люблю тебя, Рождественский дедушка). Участники нарядились в праздничные шапочки и выучили новую лексику. В завершении встречи, специалист библиотеки провела мастер-класс «Волшебная открытка», где ребята создали подарки для своих родителей на Новый год.

На второй встрече ребята познакомились с книгой «The musicians of Bremen» (Бременские музыканты) из новых поступлений Информационного центра международного сотрудничества. Кроме того, участники мероприятия создали перья из бумаги, а постоянный читатель и волонтер библиотеки Анна Кравчук помогла им станцевать индейский танец.

Напомним, что цель проекта «Английский на подушках» – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Следующая встреча в рамках проекта «Английский на подушках» запланирована на февраль. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.