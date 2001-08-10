На Сахалине открылась выставка, посвященная пребыванию Фёдора Достоевского на сибирской каторге,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Достоевский: в сердце Сибири (по мотивам “Записок из Мёртвого дома”)» открылась в музее книги Чехова, приглашая посетителей познакомиться со значимыми страницами биографии писателя, связанными с пребыванием в Омской каторжной тюрьме. Экспозиция организована в партнёрстве с Литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского (г. Санкт-Петербург) и Музейно-выставочным комплексом «Моя история» (г. Омск) при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Выставка символично расположилась в пространстве постоянной экспозиции музея книги «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова», ведь оба писателя в своём творчестве поднимали тему каторги. В 2024 году исполняется 162 года с первого издания книги Ф. М. Достоевского «Записки из Мёртвого дома», где представлены его впечатления от пребывания в Омской тюрьме. Иллюстрации к произведению, а также экспонаты с раскопок на месте острога второй (новой) Омской крепости представляют собой материальные свидетельства пребывания Ф. М. Достоевского на сибирской земле.

- Это писатель сложного характера и сложной судьбы, и его творчество до сих пор помогает нам в поисках ответов на вопросы, которые волнуют человека во все времена. Знакомя сахалинцев с подлинными предметами, характеризующими эпоху прошлого века, мы помогаем раскрыть некоторые тайны формирования личности, подарившей нам важнейшие произведения не только отечественной, но и мировой литературы. Поэтому открывшаяся выставка – очень хороший подарок островитянам перед Новым годом, – подчеркнула министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Одними из первых посетителей новой выставки стали южно-сахалинские школьники, которым после каникул как раз предстоит начать изучение произведений Ф. М. Достоевского.

- С некоторым волнением я всегда вхожу во второе полугодие, где мы со старшеклассниками начинаем знакомиться с романом Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Каждый раз переживаю, как же увлечь подростков разбором столь сложного произведения. Но если подойти к его освоению с точки зрения биографии самого писателя, его личности, интерес появляется сам собой! И мы обязательно придём с учениками не только на эту выставку, чтобы познакомиться с важным периодом жизни Ф. М. Достоевского, но и посетим занятия в рамках лектория музея книги Чехова, посвящённые его творчеству, – поделилась учитель русского языка и литературы гимназии №3 г. Южно-Сахалинска, победитель муниципального конкурса «Учитель года – 2022» Ирина Орлова.

Первую экскурсию по экспозиции провела её куратор, заведующая экспозиционно-исследовательским отделом музея книги Чехова Александра Комкова. Напомним, выставка «Достоевский: в сердце Сибири (по мотивам “Записок из Мёртвого дома”)» будет работать до 2 февраля 2025 года.